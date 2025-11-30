Folle fuga dei ladri in via Togliatti Si schiantano contro una villetta

Un’auto nera lanciata a folle velocità. La fuga dalla gazzella dei carabinieri. Poi una manovra improvvisa e lo schianto contro la recinzione di una villetta. È la scena che l’altro sera, poco dopo le 23 si è materializzata in via Togliatti a Santarcangelo, a pochi metri dall’asilo ’La Margherita’. Dalla vettura sono saltati fuori tre giovani che hanno abbandonato il mezzo e si sono dileguati di corsa nelle vie laterali, senza voltarsi indietro. Il sospetto degli inquirenti è che, a bordo di quell’auto, ci fosse un terzetto di malviventi, dediti a furti nelle case o in cerca di macchine in sosta da razziare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

