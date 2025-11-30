Folle fuga dei ladri in via Togliatti Si schiantano contro una villetta
Un’auto nera lanciata a folle velocità. La fuga dalla gazzella dei carabinieri. Poi una manovra improvvisa e lo schianto contro la recinzione di una villetta. È la scena che l’altro sera, poco dopo le 23 si è materializzata in via Togliatti a Santarcangelo, a pochi metri dall’asilo ’La Margherita’. Dalla vettura sono saltati fuori tre giovani che hanno abbandonato il mezzo e si sono dileguati di corsa nelle vie laterali, senza voltarsi indietro. Il sospetto degli inquirenti è che, a bordo di quell’auto, ci fosse un terzetto di malviventi, dediti a furti nelle case o in cerca di macchine in sosta da razziare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Roma, non si ferma all'alt dei carabinieri. Folle fuga con un furgone rubato, arrestato Vai su X
Ghedi, folle fuga con l'auto in pieno giorno: i ladri si dileguano nei campi - facebook.com Vai su Facebook
Folle fuga dei ladri in via Togliatti. Si schiantano contro una villetta - Poi una manovra improvvisa e lo schianto contro la recinzione di una villetta. Da ilrestodelcarlino.it
Maxi furto da Louis Vuitton in via Condotti: ladri tagliano la serranda e fuggono a bordo di un suv - Colpo nella notte nello store Louis Vuitton di via Condotti: tre ladri tagliano la serranda, sfondano una vetrata e scappano su un suv ... Lo riporta fanpage.it
Folle fuga dopo aver rubato un'auto finisce in un violentissimo incidente (FOTO) con un camion e un'altra macchina - Una fuga a tutta velocità a bordo di un'auto rubata si è conclusa con un violentissimo incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e un'altra macchina. Segnala ildolomiti.it