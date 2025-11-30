Foligno cerca punti a Prato Manni | Servirà tanto coraggio
FOLIGNO – "Per uscire indenni dalla tana del Prato sarà necessaria una partita coraggiosa, di sofferenza e tanta attenzione. Ingredienti che fin qui, nonostante le tante defezioni, il Foligno non è mai venuto meno, per cui anche in questa circostanza ho la consapevolezza che i miei ragazzi daranno il massimo per disputare un’altra prestazione di grosso livello e regalare qualcosa di importante ai tanti tifosi che ci seguiranno in questa difficile trasferta ". Presupposti con i quali in settimana Alessandro Manni ha preparato il confronto al cospetto di una delle squadre che, per gli investimenti estivi, ha allestito un organico di qualità e di esperienza per contrastare le potenzialità del Grosseto capolista. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Terzo "sold out" stagionale al Lungobisenzio. Il Prato cerca il riscatto nella sfida casalinga contro il Foligno. Ecco tutti i dettagli - facebook.com Vai su Facebook
Foligno cerca punti a Prato. Manni: "Servirà tanto coraggio" - FOLIGNO – "Per uscire indenni dalla tana del Prato sarà necessaria una partita coraggiosa, di sofferenza e tanta attenzione. Da lanazione.it
Prato, va in scena la super sfida. Obiettivo: la scalata deve ripartire - In un Lungobisenzio completamente soldout, il Prato va a caccia della vittoria nel big match contro il Foligno, atteso in via Firenze per la sfida valevole per la quattordicesima giornata del girone E ... Da msn.com