Foggia in modalità Panopticon | vi sveliamo il sistema degli occhi sulla città che tutto vedranno

Foggiatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un cambio di passo importante, per la città di Foggia, quello che, pezzo dopo pezzo, l’amministrazione Episcopo sta effettuando, sin dal suo insediamento, in materia di videosorveglianza urbana. Nel primo capitolo di questo doppio dossier a tema abbiamo raccontato il forte potenziamento in atto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

