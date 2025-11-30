Fofana e quel centesimo per fare un euro | costruisce e disfa in Milan-Lazio

Pianetamilan.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, Youssouf Fofana è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria rossonera in casa contro la Lazio. Ecco le pagelle e l'analisi del centrocampista rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

fofana e quel centesimo per fare un euro costruisce e disfa in milan lazio

© Pianetamilan.it - Fofana e quel centesimo per fare un euro: costruisce e disfa in Milan-Lazio

Leggi anche questi approfondimenti

Milan, Fofana: "Quando Leao sta bene con la testa fa cose che nessuno può fare" - Nel corso della sua intervista rilasciata a Sky Sport Insider, Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato anche degli infortuni che sono capitati ai giocatori in nazionale e del fatto che ... Secondo m.tuttomercatoweb.com

Milan, Fofana: "Allegri ha cambiato la mentalità. Abbiamo più voglia di fare le cose bene" - Il centrocampista è stato intervistato da Sky Sport Insider e ha parlato delle differenze tra la stagione corrente e la scorsa: ... Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Fofana Quel Centesimo Fare