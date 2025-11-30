Flotilla la Svizzera manda il conto agli attivisti Cruciani si esalta | Ecco la fatturina!
Arriva la "fatturina". Gli attivisti svizzeri della Flotilla hanno ricevuto una sorpresa che immaginiamo non gradita: il conto da pagare per le spese sostenute dalla Svizzera per il loro rimpatrio a seguito dell'arresto da parte di Israele. La fattura è arrivata da parte del Dipartimento federale degli affari esteri (FDFA), che ha addebitato agli attivisti i costi amministrativi e di emergenza. Sono in totale 20 gli attivisti che hanno partecipato alle missioni della Flotilla con due diverse organizzazioni, "Waves of Freedom” e uno a “Mille Madleens to Gaza”. La notizia rimbalza nello studio de La Zanzara, il programma radiofonico condotto da Giuseppe Gruciani su Radio 24: "Mi sento molto svizzero - esulta il giornalista - perché è venuta dalla Svizzera una notizia bellissima, una notizia straordinaria che mi riempie il cuore e riempie il cuore anche al qui presente David Parenzo", coconduttore del programma. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La Svizzera manda le fatture ai partecipanti della Flotilla per le spese sostenute per riportarli a casa. - facebook.com Vai su Facebook
Certo che questa Svizzera che fa pagare il conto ai ProPal della Flotilla… Vai su X
Global sumud flotilla, la Svizzera chiede il conto agli attivisti che hanno ricevuto assistenza dopo l'abbordaggio di Israele - Il dipartimento federale degli Affari esteri ha inviato fatture fino a 1. Segnala wired.it
Flotilla, il governo svizzero chiede il conto ai Pro Pal elvetici - Gli attivisti protestano, ma la loro missione rientra da anni nella strategia propagandistica di Hamas, ampi ... panorama.it scrive
La Svizzera chiede i danni agli attivisti della Flotilla: fino a 1.100 euro per l’assistenza consolare dopo l’arresto in Israele - La protesta di uno degli attivisti coinvolti: «Ricevuto una visita lampo, poi i biglietti ce li ha pagati la Turchia» ... Segnala msn.com