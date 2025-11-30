Flotilla la Svizzera manda il conto agli attivisti Cruciani si esalta | Ecco la fatturina!

Arriva la "fatturina". Gli attivisti svizzeri della Flotilla hanno ricevuto una sorpresa che immaginiamo non gradita: il conto da pagare per le spese sostenute dalla Svizzera per il loro rimpatrio a seguito dell'arresto da parte di Israele. La fattura è arrivata da parte del Dipartimento federale degli affari esteri (FDFA), che ha addebitato agli attivisti i costi amministrativi e di emergenza. Sono in totale 20 gli attivisti che hanno partecipato alle missioni della Flotilla con due diverse organizzazioni, "Waves of Freedom” e uno a “Mille Madleens to Gaza”. La notizia rimbalza nello studio de La Zanzara, il programma radiofonico condotto da Giuseppe Gruciani su Radio 24: "Mi sento molto svizzero - esulta il giornalista - perché è venuta dalla Svizzera una notizia bellissima, una notizia straordinaria che mi riempie il cuore e riempie il cuore anche al qui presente David Parenzo", coconduttore del programma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

