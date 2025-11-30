Floridia | No al ponte sullo stretto in Sicilia mancano scuole e ospedali Investono 23 miliardi e tagliano 800milioni di euro alla scuola pubblica

Durante una manifestazione organizzata a Messina contro la costruzione del Ponte sullo Stretto, la senatrice Barbara Floridia (dal canale YouTube di Tempostretto Tv Messina ) ha preso la parola per esprimere una netta contrarietà al progetto. Secondo lei, non si tratta solo di un’opera irrealizzabile dal punto di vista tecnico e finanziario, ma anche di una scelta politica sbagliata in un momento in cui le priorità del territorio sarebbero ben altre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti simili trattati di recente

Barbara Floridia (M5S) interviene alla manifestazione No Ponte a Messina: “Il progetto del Ponte sullo Stretto sottrae risorse al Sud e viola le direttive europee. Via le mani dallo Stretto!”. LEGGI L'ARTICOLO: https://lecronachedeisiciliani.com/2025/11/29/no - facebook.com Vai su Facebook

Giù le mani dallo Stretto! Barbara Floridia @FloridiaBarbara Ponte sullo Stretto #Messina #PontesulloStretto Vai su X

In marcia per dire "no" al Ponte sullo Stretto. Gli organizzatori: "Siamo in 15mila" - Insieme ai cittadini i leader nazionali dei partiti d'opposizione, da Schlein a Bonelli, a Barbara Floridia. Secondo rainews.it

Ponte Stretto, Floridia (M5S): progetto non sta in piedi, sabato corteo a Messina - “Il 29 novembre a Messina si terrà un corteo nazionale, proposto da un coordinamento composto da associazioni territoriali e nazionali importanti, come il Wwf e partiti politici come il ... Si legge su 9colonne.it

PONTE STRETTO, FLORIDIA (M5S): PROGETTO NON STA IN PIEDI, QUINDI NON STA IN PIEDI L’OPERA. SABATO TUTTI IN PIAZZA A MESSINA - – “Il nostro no nei confronti del ponte sullo Stretto non è ideologico ma logico: siamo di fronte a un progetto che non sta in piedi, quindi ci chiediamo come possa stare in piedi il pon ... Secondo lavalledeitempli.net