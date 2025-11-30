Florida anche Rubio a summit con Kiev

3.40 Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio parteciperà con l'inviato speciale Steve Witkoff e Jared Kushner ai colloqui con una delegazione ucraina oggi in Florida. Lo riferisce il New York Times. I rappresentanti di Kiev saranno guidati da Rustem Umerov, il consigliere per la sicurezza di Volodymyr Zelensky dopo le dimissioni del capo negoziatore Andriy Yermak, travolto da uno scandalo di corruzione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

