Florida anche Rubio a summit con Kiev
3.40 Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio parteciperà con l'inviato speciale Steve Witkoff e Jared Kushner ai colloqui con una delegazione ucraina oggi in Florida. Lo riferisce il New York Times. I rappresentanti di Kiev saranno guidati da Rustem Umerov, il consigliere per la sicurezza di Volodymyr Zelensky dopo le dimissioni del capo negoziatore Andriy Yermak, travolto da uno scandalo di corruzione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff riceveranno domani in Florida una delegazione ucraina guidata dal nuovo capo negoziatore Rustem Umerov per parlare del piano americano per la fine della guerra. L - facebook.com Vai su Facebook
Il “contropiano” in 19 punti Usa - Ucraina concluso da Rubio e #Yermak - persona abilissima e fedelissimo di #Zelensky che ho conosciuto a Kyev - è l’unica strada per rimettere la UE in gioco con un accordo di pace che non umili l’Ucraina. Ma il nodo ancora Vai su X
Ucraina, progressi sulla pace dopo il summit a Ginevra: le mosse europee - Marco Rubio: «È l’incontro più significativo finora». Si legge su msn.com
Ucraina, Rubio: “Kiev dovrà cedere territori alla Russia in qualsiasi accordo di pace” - Il presidente Volodymyr Zelensky è arrivato in Arabia Saudita per colloqui di pace, alla vigilia dei negoziati di domani per risolvere il conflitto tra Kiev e Mosca. Secondo fanpage.it
Rubio si presenta e avverte Mosca e Kiev: "La guerra finirà, concessioni reciproche" - Nelle aule delle commissioni del Senato di Washington, non lontano dalla President's room nella quale lunedì, dopo il giuramento, Donald Trump firmerà come da tradizione i suoi primi atti ufficiali, ... Da ilgiornale.it