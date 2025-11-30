Florida al via colloqui pace per Kiev

18.07 Al via i colloqui in Florida tra gli Usa e la delegazione ucraina capeggiata da Umerov per discutere del piano di pace per l'Ucraina. "Non si tratta solo di accordi di pace ma di creare un percorso da seguire che lascia l'Ucraina sovrana, indipendente e prospera".Così il segretario di Stato Usa Rubio. Il segretario della Sicurezza di Kiev Umerov ha sottolineato che l'obiettivo dei colloqui di Miami è raggiungere "una pace reale e affidabile". Inoltre ha ringraziato gli Usa e la squadra di Trump per i progressi già fatti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it