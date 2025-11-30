Flora Tabanelli verso il recupero per le Olimpiadi! I medici dicono che posso provarci Brignone e Bassino mi hanno gasata
Flora Tabanelli è nel pieno del suo percorso di recupero dopo l’infortunio occorso qualche settimana fa: cadendo in allenamento a Stubai lo scorso 5 novembre, infatti, la fuoriclasse emiliana ha rimediato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro e, d’accordo con il dottor Andrei Panzeri e lo staff medico, ha deciso di intraprendere un trattamento conservativo e riabilitativo, per essere poi rivalutata dopo un mese. La Campionessa del Mondo di Big Air sta cercando di recuperare per poter essere protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e in un intervento durante la trasmissione Rai Sport Live Weekend ha aggiornato gli appassionati sul suo stato di salute: “ Ora posso dirlo: sto molto meglio e sono seguita dai migliori fisioterapisti al J Medical; mi sento in forma, ma vorrei sentire la sensazione sulla neve. 🔗 Leggi su Oasport.it
