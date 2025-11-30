Flick affranto Raphinha lo consola | cosa c'è dietro l'inaspettato crollo in panchina al Barcellona
Il crollo emotivo di Hansi Flick durante Barcellona-Atletico: il retroscena sulle espulsioni in panchina e le parole di Raphinha. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
In prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con La Notte nel Cuore. Serife racconta a Esme del suo tradimento lasciando la ragazza sconvolta, Cihan pensa che sia artefice del rapimento. Tahsin manda un messaggio affranto a Sumru… #dizi # - facebook.com Vai su Facebook
Flick affranto dopo la vittoria del suo Barca, Raphinha lo consola - 1 della sua squadra all'Alaves ieri sera, ha fatto il giro del web e sollevato non pochi interrogativi. Riporta ansa.it
Flick affranto, Raphinha lo consola: cosa c’è dietro l’inaspettato crollo in panchina al Barcellona - Un momento di sconforto può capitare a tutti, anche se è sembrato strano che il mister tedesco ... Secondo fanpage.it
Barcellona, Raphinha punito per un ritardo? Flick in dribbling: "Devo sceglierne 11" - 0 il Valencia nella quarta giornata giocata in Liga spagnola: i blaugrana sono a quota 10 punti in classifica, a 2 lunghezze dal Real Madrid di Xabi Alonso. Da tuttomercatoweb.com