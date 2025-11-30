Flamengo re della Libertadores | il colpo vincente porta la firma di Danilo

A Lima la finale brasiliana si risolve con il guizzo dell’ex Juventus. I rossoneri? No: i rubro-negri piegano il Palmeiras e conquistano il quarto titolo della loro storia nella competizione. Il Flamengo torna sul trono del Sud America e festeggia la vittoria della Coppa Libertadores 2025, superando 1-0 il Palmeiras nella finale tutta brasiliana all’ Estadio Monumental di Lima, in Perù. A rompere l’equilibrio è Danilo, ex difensore della Juventus, decisive al 67’ con un colpo di testa preciso sugli sviluppi di un’azione offensiva prolungata. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

