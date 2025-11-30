Fiumicino lunedì apre il nuovo svincolo sul grande raccordo anulare

Romatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì primo dicembre, alle 10, sarà inaugurato il nuovo svincolo autostradale di collegamento tra Parco Leonardo e Roma, accessibile da via delle Arti. Si tratta di un intervento strategico, realizzato dal Comune di Fiumicino in collaborazione con Anas, a beneficio della viabilità urbana, che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

