Fiumi di persone per strada a Napoli non si riesce a camminare o respirare Residenti bloccati in casa

All’inizio sembrava una mattina come tante, una di quelle in cui le strade si svegliano piano, ancora intrise dell’odore dei cornetti appena sfornati e delle persiane che sbattono leggermente nel vento. Poi, quasi senza che nessuno se ne rendesse conto, un’onda silenziosa ha cominciato a riempire i vicoli: prima piccoli gruppi di visitatori, poi comitive più numerose, quindi una marea compatta, inarrestabile, capace di trasformare ogni metro di strada in un imbuto. Chi ha provato ad affacciarsi dai balconi lo racconta allo stesso modo: «Un fiume umano, una massa che scorre e non si ferma». Nel giro di un’ora, alcuni residenti hanno iniziato a rendersi conto di essere letteralmente prigionieri in casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Fiumi di persone per strada a Napoli, non si riesce a camminare o respirare. Residenti bloccati in casa

