Firenze, 30 novembre 2025 – In via Giampaolo Orsini, a Firenze, sono stati trovati in casa due coniugi entrambi deceduti. Secondo una primissima ricostruzione, la morte è sopraggiunta per l’uomo e la donna per lesioni compatibili con un’arma da taglio. I coniugi erano italiani, lui classe '51 lei classe '57. I carabinieri stanno indagando sulla dinamica della tragedia avvenuta nel quartiere di Gavinana, a pochi metri da piazza Ferrucci e viale Michelengiolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, tragedia in via Orsini: marito e moglie trovati morti in casa con ferite da armi da taglio