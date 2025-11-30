Firenze marito e moglie trovati morti in casa | ferite da arma da taglio ipotesi omicidio-suicidio

Ilmessaggero.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marito e moglie trovati morti a Firenze nella loro casa con ferite compatibili con un'arma da taglio. Giallo a Firenze, nel quartiere residenziale di Gavinana: nel pomeriggio di oggi due. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

firenze marito e moglie trovati morti in casa ferite da arma da taglio ipotesi omicidio suicidio

© Ilmessaggero.it - Firenze, marito e moglie trovati morti in casa: ferite da arma da taglio, ipotesi omicidio-suicidio

Leggi anche questi approfondimenti

firenze marito moglie trovatiFirenze, marito e moglie trovati morti. Avanza l’ipotesi omicidio-suicidio. Chi erano le vittime - Firenze, 30 novembre 2025 – In via Giampaolo Orsini, a Firenze,  sono stati trovati in casa due coniugi entrambi deceduti. Lo riporta msn.com

firenze marito moglie trovatiFirenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite d’arma da taglio - Una coppia di coniugi è stata trovata senza vita nella loro abitazione a Firenze. Da ilfattoquotidiano.it

firenze marito moglie trovatiFirenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite d'arma da taglio: ipotesi omicidio-suicidio - Agghiacciante scoperta oggi nel quartiere Gavinana a Firenze. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Firenze Marito Moglie Trovati