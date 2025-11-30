Marito e moglie sono stati trovati morti a Firenze nella loro casa con ferite compatibili con un’arma da taglio. L’uomo aveva 74 anni, la moglie 68. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, a partire da quella di un’aggressione, con duplice omicidio, oltre a quella di un nuovo caso di omicidio-suicidio fra coniugi. I cadaveri sono stati trovati nell’abitazione, situata dentro una palazzina a più piani del primo ‘900. Nell’alloggio ci sono tracce di sangue. L’allarme è partito nel primo pomeriggio e sul posto sono arrivate anche ambulanze del 118 ma, dalle prime informazioni emerse, non è stato possibile salvare nessuno dei due. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Firenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite d’arma da taglio