Firenze marito e moglie trovati morti in casa con ferite da arma da taglio Tracce di sangue in più zone della casa non è esclusa alcuna ipotesi
In via Gian Paolo Orsini, zona Gavinana vicino a piazza Ferrucci: le vittime sono Franco Giorgi e Gianna Di Nardo di 74 e 68 anni. A dare l'allarme il figlio 35enne della coppia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
