In via Gian Paolo Orsini, zona Gavinana vicino a piazza Ferrucci: le vittime sono Franco Giorgi e Gianna Di Nardo di 74 e 68 anni. A dare l'allarme il figlio 35enne della coppia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Firenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite da arma da taglio. «Tracce di sangue in più zone della casa, non è esclusa alcuna ipotesi»