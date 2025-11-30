Firenze Marathon | una festa per quindicimila partecipanti Vincono Badr Jaafari e l’etiope Tsega Desta

Firenzepost.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Festa per quindicimila partecipanti nella la 41esima Estra Firenze Marathon, classica di fine novembre e con un percorso tra storia e arte tra i più affascinanti del mondo. Il via ufficiale alle 8,30 da piazza Duomo. Esordio con successo per l'azzurro Badr Jaafari (Atl. Casone Noceto) che vince in 2h09'58''. ''E' stata - ha detto all'arrivo - una bellissima emozione, sono riuscito a correre un paio di minuti più velocemente di quanto mi ero prefissato. L'atmosfera qui a Firenze è straordinaria e mi ha aiutato a resistere al freddo, sono felicissimo, non potevo desiderare debutto migliore''. Prima delle donne l'etiope Tsega Desta L'articolo Firenze Marathon: una festa per quindicimila partecipanti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze marathon una festa per quindicimila partecipanti vincono badr jaafari e l8217etiope tsega desta

© Firenzepost.it - Firenze Marathon: una festa per quindicimila partecipanti. Vincono Badr Jaafari e l’etiope Tsega Desta

Scopri altri approfondimenti

Estra Firenze Marathon, vinco l'italiano Jaafari e l'etiope Mheari - Una festa a ritmo di 30mila gambe e15mila cuori che hanno battuto all’unisono per rendere grandissima la 41^ Estra Firenze Marathon, grande classico di ... Riporta gonews.it

firenze marathon festa quindicimilaFirenze Marathon, una festa per 15mila - Quasi 15mila i partecipanti all’intero evento, oltre la metà proveniente da paesi stranieri (52%), pronti a conquistare ed essere conquistati da strade dal sapore medievale e rinascimentale, per respi ... Scrive fidal.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Marathon Festa Quindicimila