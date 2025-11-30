Firenze Marathon | una festa per quindicimila partecipanti Vincono Badr Jaafari e l’etiope Tsega Desta

Festa per quindicimila partecipanti nella la 41esima Estra Firenze Marathon, classica di fine novembre e con un percorso tra storia e arte tra i più affascinanti del mondo. Il via ufficiale alle 8,30 da piazza Duomo. Esordio con successo per l'azzurro Badr Jaafari (Atl. Casone Noceto) che vince in 2h09'58''. ''E' stata - ha detto all'arrivo - una bellissima emozione, sono riuscito a correre un paio di minuti più velocemente di quanto mi ero prefissato. L'atmosfera qui a Firenze è straordinaria e mi ha aiutato a resistere al freddo, sono felicissimo, non potevo desiderare debutto migliore''. Prima delle donne l'etiope Tsega Desta L'articolo Firenze Marathon: una festa per quindicimila partecipanti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

