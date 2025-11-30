Firenze Marathon 2025 i vincitori e l' ordine di arrivo FOTO

Firenzetoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È partita questa mattina intorno alle 9:30 la 41esima edizione della Firenze Marathon. Entusiasmo e molte migliaia di partecipanti anche quest'anno. Appena terminata la gara, su questa pagina i vincitori, le foto e l'ordine d'arrivo.Nel frattempo, qui tutte le info utili? PERCORSO E INFO. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

