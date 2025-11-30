Firenze coppia trovata morta in casa | cadaveri accoltellati L’uomo era un antiquario

Si fa sempre più largo l'ipotesi del duplice omicidio per quanto accaduto oggi, 30 novembre 2025, a Firenze nel quartiere residenziale di Gavinana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, coppia trovata morta in casa: cadaveri accoltellati. L’uomo era un antiquario

Contenuti che potrebbero interessarti

Una coppia di coniugi è stata trovata senza vita nella loro abitazione a Firenze. Si indaga sull'ipotesi di omicidio-suicidio o duplice omicidio. - facebook.com Vai su Facebook

Marito e moglie sono stati trovati morti a Firenze nella loro casa, con ferite d'arma da taglio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, a partire da quella di un'aggressione, con duplice omicidio, a quella di un caso di omicidio-suicidio. #ANSA Vai su X

Coppia di coniugi trovati morti in casa a Firenze, sui corpi ferite da taglio - Marito e moglie trovati morti a Firenze nella loro casa con ferite compatibili con un'arma da taglio. Da ansa.it

Firenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite d’arma da taglio - Una coppia di coniugi è stata trovata senza vita nella loro abitazione a Firenze. ilfattoquotidiano.it scrive

Marito e moglie trovati morti in casa a Firenze, tracce di sangue e ferite da taglio: ipotesi doppio omicidio - Una coppia di marito e moglie, 74 e 68 anni, è stata trovata senza vita in un appartamento di Firenze. Scrive virgilio.it