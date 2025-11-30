Firenze coppia trovata morta in casa | cadaveri accoltellati L’uomo era un antiquario

Firenzepost.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si fa sempre più largo l'ipotesi del duplice omicidio per quanto accaduto oggi, 30 novembre 2025, a Firenze nel quartiere residenziale di Gavinana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze coppia trovata morta in casa cadaveri accoltellati l8217uomo era un antiquario

© Firenzepost.it - Firenze, coppia trovata morta in casa: cadaveri accoltellati. L’uomo era un antiquario

Contenuti che potrebbero interessarti

firenze coppia trovata mortaCoppia di coniugi trovati morti in casa a Firenze, sui corpi ferite da taglio - Marito e moglie trovati morti a Firenze nella loro casa con ferite compatibili con un'arma da taglio. Da ansa.it

firenze coppia trovata mortaFirenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite d’arma da taglio - Una coppia di coniugi è stata trovata senza vita nella loro abitazione a Firenze. ilfattoquotidiano.it scrive

firenze coppia trovata mortaMarito e moglie trovati morti in casa a Firenze, tracce di sangue e ferite da taglio: ipotesi doppio omicidio - Una coppia di marito e moglie, 74 e 68 anni, è stata trovata senza vita in un appartamento di Firenze. Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Coppia Trovata Morta