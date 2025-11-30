Firenze | coppia trovata morta in casa a Gavinana indagano i carabinieri

30 nov 2025

Agghiacciante scoperta nel quartiere di Gavinana a Firenze oggi, 30 novembre 2025. Marito e moglie sono stati trovati morti nella propria abitazione in via Giampaolo Orsini L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: coppia trovata morta in casa a Gavinana, indagano i carabinieri

