Firenze coniugi trovati morti in casa | sui corpi possibili ferite da arma da taglio
Vista la complessità del caso e la mancanza di indizi certi, tutte le piste vengono tenute in considerazione. Le indagini sono state affidate ai carabinieri del comando provinciale di Firenze. Sul posto sono giunti anche gli specialisti della polizia scientifica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Firenze: coniugi trovati morti in casa con ferite da taglio - Due anziani coniugi, lui 74 anni e lei 68, sono stati trovati morti nella loro abitazione in via Orsini a Firenze. Segnala iltempo.it
Firenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite da coltello - Due coniugi sono stati trovati morti oggi, domenica 30 novembre, nella loro abitazione a Firenze, in via Giampaolo Orsini, con ferite compatibili con un'arma da taglio. Secondo adnkronos.com
Coniugi trovati morti nel loro appartamento - Indagano i carabinieri, non si esclude nessuna pista, dall'omicidio- rainews.it scrive