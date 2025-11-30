Vista la complessità del caso e la mancanza di indizi certi, tutte le piste vengono tenute in considerazione. Le indagini sono state affidate ai carabinieri del comando provinciale di Firenze. Sul posto sono giunti anche gli specialisti della polizia scientifica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Firenze, coniugi trovati morti in casa: sui corpi possibili ferite da arma da taglio