Firenze coniugi trovati morti in casa con ferite d' arma da taglio | si fa strada l' ipotesi del duplice delitto
Firenze, 30 nov. (Adnkronos) - Duplice omicidio a Firenze, nel quartiere residenziale di Gavinana. Nel pomeriggio di oggi, domenica 30 novembre, due coniugi sono stati trovati senza vita all'interno della loro abitazione di via Giampaolo Orsini. Secondo una prima ricostruzione sarebbero morti per ferite d'arma da taglio. Le vittime sono Franco Giorgi, 74 anni, e Gianna Di Nardo, 68 anni. Giorgi era titolare di una nota galleria di antiquariato che porta il suo nome. I corpi sono stati rinvenuti all'interno di un appartamento collocato in una palazzina di inizio Novecento. Secondo quanto rilevato dagli investigatori dei carabinieri, che stanno conducendo le indagini con il supporto della scientifica, la coppia sarebbe stata brutalmente accoltellata. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Una coppia di coniugi è stata trovata senza vita nella loro abitazione a Firenze. Si indaga sull'ipotesi di omicidio-suicidio o duplice omicidio. - facebook.com Vai su Facebook
La maxi scorta di droga dei coniugi spacciatori, 125 chili di hashish sequestrati a Firenze dlvr.it/TPMjxb ? #Firenze Vai su X
Firenze: coniugi trovati morti in casa con ferite da taglio - Due anziani coniugi, lui 74 anni e lei 68, sono stati trovati morti nella loro abitazione in via Orsini a Firenze. Come scrive iltempo.it
Firenze, coniugi trovati morti in casa con ferite d'arma da taglio: si fa strada l'ipotesi del duplice delitto - Duplice omicidio a Firenze, nel quartiere residenziale di Gavinana. Scrive msn.com
Coppia di coniugi trovati morti in casa a Firenze, sui corpi ferite da taglio - Marito e moglie trovati morti a Firenze nella loro casa con ferite compatibili con un'arma da taglio. Si legge su ansa.it