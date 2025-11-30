Firenze coniugi trovati morti in casa con ferite d' arma da taglio | si fa strada l' ipotesi del duplice delitto

Firenze, 30 nov. (Adnkronos) - Duplice omicidio a Firenze, nel quartiere residenziale di Gavinana. Nel pomeriggio di oggi, domenica 30 novembre, due coniugi sono stati trovati senza vita all'interno della loro abitazione di via Giampaolo Orsini. Secondo una prima ricostruzione sarebbero morti per ferite d'arma da taglio. Le vittime sono Franco Giorgi, 74 anni, e Gianna Di Nardo, 68 anni. Giorgi era titolare di una nota galleria di antiquariato che porta il suo nome. I corpi sono stati rinvenuti all'interno di un appartamento collocato in una palazzina di inizio Novecento. Secondo quanto rilevato dagli investigatori dei carabinieri, che stanno conducendo le indagini con il supporto della scientifica, la coppia sarebbe stata brutalmente accoltellata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

