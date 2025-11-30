Firenze coniugi trovati morti in casa con ferite d' arma da taglio | ipotesi omicidio-suicidio

Iltempo.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 30 nov. (Adnkronos) - Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per il caso dei coniugi, trovati morti con ferite d'arma da taglio, nella loro abitazione di via Giampaolo Orsini nel quartiere Gavinana a Firenze. Le vittime sono Franco Giorgi, 74 anni, e Gianna Di Nardo, 68 anni. Giorgi era titolare di una nota galleria di antiquariato che porta il suo nome. I corpi sono stati rinvenuti all'interno di un appartamento collocato in una palazzina di inizio Novecento. Le salme saranno condotte presso la medicina legale di Careggi per gli esami autoptici. Nell'abitazione sono state trovate tracce di sangue in più stanze. 🔗 Leggi su Iltempo.it

firenze coniugi trovati morti in casa con ferite d arma da taglio ipotesi omicidio suicidio

© Iltempo.it - Firenze, coniugi trovati morti in casa con ferite d'arma da taglio: ipotesi omicidio-suicidio

Approfondisci con queste news

firenze coniugi trovati mortiFirenze, coniugi trovati morti: sui corpi ferite di arma da taglio, ipotesi omicidio-suicidio - Due anziani coniugi, Franco Giorgi e Gianna Di Nardo, lui 74 anni e lei 68, sono stati trovati morti nella loro abitazione in via Orsini a Firenze. Secondo msn.com

firenze coniugi trovati mortiFirenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite da armi da taglio: l'allarme dato dal figlio - Marito e moglie trovati morti a Firenze nella loro casa con ferite compatibili con un'arma da taglio. Si legge su msn.com

firenze coniugi trovati mortiFirenze: coniugi trovati morti in casa con ferite da taglio - Due anziani coniugi, lui 74 anni e lei 68, sono stati trovati morti nella loro abitazione in via Orsini a Firenze. Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Coniugi Trovati Morti