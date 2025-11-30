Firenze coniugi trovati morti in casa con ferite d' arma da taglio | ipotesi omicidio-suicidio
Firenze, 30 nov. (Adnkronos) - Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per il caso dei coniugi, trovati morti con ferite d'arma da taglio, nella loro abitazione di via Giampaolo Orsini nel quartiere Gavinana a Firenze. Le vittime sono Franco Giorgi, 74 anni, e Gianna Di Nardo, 68 anni. Giorgi era titolare di una nota galleria di antiquariato che porta il suo nome. I corpi sono stati rinvenuti all'interno di un appartamento collocato in una palazzina di inizio Novecento. Le salme saranno condotte presso la medicina legale di Careggi per gli esami autoptici. Nell'abitazione sono state trovate tracce di sangue in più stanze. 🔗 Leggi su Iltempo.it
