Firenze | coniugi trovati morti in casa con ferite da taglio

  Due anziani coniugi, lui 74 anni e lei 68, sono stati trovati morti nella loro abitazione in via Orsini a Firenze. I corpi presentano ferite verosimilmente di un'arma da taglio. Sul posto i carabinieri che stanno effettuando i sopralluoghi. Nessuna ipotesi viene esclusa, dal duplice omicidio all'omicidio-suicidio.   I coniugi erano entrambi italiani. La dinamica è in fase di accertamento da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Firenze. 🔗 Leggi su Iltempo.it

