Firenze chi sono marito e moglie trovati morti in casa con ferite da arma da taglio | ‘Sangue ovunque’
La scoperto choc del figlio di Franco Giorgi e Gianna Di Nardo a Gavinana. La tranquillità di Gavinana, a Firenze, è stata spezzata da una scena che ha lasciato l’intero quartiere in stato di sgomento. Un uomo di 74 anni e sua moglie, 68, sono stati trovati morti nel loro appartamento in via Giampaolo Orsini, all’interno di una palazzina dei primi del ’900. Le vittime sono Franco Giorgi, titolare di un’omonima galleria di antiquariato a Firenze, e Gianna Di Nardo. Entrambi presentavano ferite compatibili con un’arma da taglio, un dettaglio che ha spinto gli investigatori a mantenere aperte tutte le ipotesi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Approfondisci con queste news
Da lunedì #1dicembre a #Firenze sono in programma i lavori per la risistemazione dell’area della sosta breve all’aeroporto Vespucci con restringimenti in viale Luder e via del Termine. (anche con interruzione della circolazione dalla rotatoria lato via Basagl Vai su X
In attesa dei corridori, il centro di Firenze si prepara a «gestire» viabilità e parcheggi: i cartelli ci sono, ma con un'eccezione - facebook.com Vai su Facebook
Marito e moglie trovati morti, sui corpi ferite da taglio: «Casa piena di sangue». Duplice omicidio o omicidio-suicidio? - Due coniugi, lui 74 anni, la moglie 68, sono stati trovati morti a Firenze nella loro casa in via Orsini, con ferite compatibili ... Secondo msn.com
Firenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite da armi da taglio: l'allarme dato dal figlio - Marito e moglie trovati morti a Firenze nella loro casa con ferite compatibili con un'arma da taglio. Da ilgazzettino.it
Firenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite da coltello - Agghiacciante scoperta oggi nel quartiere Gavinana a Firenze. Come scrive iltempo.it