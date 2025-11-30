Firenze chi sono marito e moglie trovati morti in casa con ferite da arma da taglio | ‘Sangue ovunque’

La scoperto choc del figlio di Franco Giorgi e Gianna Di Nardo a Gavinana. La tranquillità di Gavinana, a Firenze, è stata spezzata da una scena che ha lasciato l’intero quartiere in stato di sgomento. Un uomo di 74 anni e sua moglie, 68, sono stati trovati morti nel loro appartamento in via Giampaolo Orsini, all’interno di una palazzina dei primi del ’900. Le vittime sono Franco Giorgi, titolare di un’omonima galleria di antiquariato a Firenze, e Gianna Di Nardo. Entrambi presentavano ferite compatibili con un’arma da taglio, un dettaglio che ha spinto gli investigatori a mantenere aperte tutte le ipotesi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

