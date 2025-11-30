Firenze chi erano Franco e Gianna | una carneficina Cosa è successo

Nel quartiere di Gavinana, a Firenze, una palazzina anonima di via Orsini è diventata il centro di un caso che sconvolge la città: i coniugi Franco Giorgi e Gianna Di Nardo sono stati trovati morti nel loro appartamento, con profonde ferite da arma da taglio e tracce di sangue in più stanze. Gli inquirenti stanno valutando tutte le ipotesi, ma al momento la più accreditata è quella dell’ omicidio suicidio, un dramma familiare che arriva a pochi giorni di distanza da un altro caso simile che ha visto protagonista l’ex ufficiale dell’aeronautica Antonio Iacobellis e la compagna Stefania Terrosi. Anche in questo nuovo episodio la dinamica appare violenta, con una scena definita agghiacciante da chi l’ha vista, e una comunità intera che ora cerca di capire cosa possa essere accaduto tra le mura di quella casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Firenze, chi erano Franco e Gianna: una carneficina. Cosa è successo

Approfondisci con queste news

60 anni di amore per Firenze! Sessant’anni fa nasceva l’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti Fiorentini ODV, un gruppo di visionari che ha scelto di proteggere e valorizzare il patrimonio artistico della nostra città. Tra loro c’erano figure simbolo - facebook.com Vai su Facebook

Franco Giorgi e Gianna di Nardo, chi erano i coniugi uccisi a Firenze: la galleria di antiquariato in centro e l'ipotesi duplice omicidio - Si chiamavano Franco Giorgio, 74 anni, e Gianna di Nardo, 68 anni, i coniugi uccisi nel pomeriggio di oggi a Firenze nella loro casa. Lo riporta msn.com

Franco Giorgi e Gianna Di Nardo, chi erano i coniugi morti a Firenze: «Uccisi a coltellate». Il sangue in casa e l'allarme dato dal figlio - Le due vittime del probabile duplice omicidio di Firenze, trovati morti in casa in via Giampaolo Orsini, nel quartiere residenziale di Gavinana, si chiamavano Franco Giorgi, 74 anni, e ... msn.com scrive

Chi erano i coniugi trovati morti in casa a Firenze: la vita di Franco Giorgi e Gianna Di Nardo - Lui antiquario, lei ex dipendente comunale: chi erano Franco Giorgi e Gianna Di Nardo, i coniugi trovati morti in casa a Firenze ... Si legge su virgilio.it