Fiorentina Vanoli | Grazie ai tifosi per il sostegno Ora avanti tutti insieme

Abbozza un sorriso amaro, Paolo Vanoli, dopo la sconfitta con l'Atalanta: "Ringrazio i tifosi, che hanno capito la situazione. Sanno quanto sono importanti, ci sostengono sempre nonostante la classifica" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina, Vanoli: “Grazie ai tifosi per il sostegno. Ora avanti tutti insieme”

Scopri altri approfondimenti

C'è Dodô dal primo minuto. Fagioli in regia. Coppia d'attacco pesante per Vanoli Le formazioni ufficiali di Atalanta-Fiorentina - facebook.com Vai su Facebook

La #Fiorentina di Vanoli sbarca a Bergamo per affrontare l'Atalanta di #Palladino. Segui la cronaca su ViolaNews! Vai su X

FIORENTINA - Vanoli: "Dobbiamo essere positivi, ringrazio i tifosi per il sostegno nonostante la classifica" - "Da quando ho preso la squadra ho detto ai giocatori quella che è la realtà. Segnala napolimagazine.com

Fiorentina, le parole di Vanoli nel post partita: «Ringrazio i tifosi per il confronto. Il mese di dicembre iniziano le partite vere, dobbiamo essere positivi» - Fiorentina, il tecnico della viola Vanoli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara a Sky Sport. Si legge su calcionews24.com

Vanoli: “Devo liberare la testa dei ragazzi. Grazie ai tifosi, Dzeko frainteso” - Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro l'Atalanta: ... Da msn.com