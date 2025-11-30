Fiorentina ultima a rapporto sotto la curva E Dzeko parla al megafono

Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, la squadra si è recata sotto il settore ospiti di Bergamo per parlare con i sostenitori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fiorentina ultima a rapporto sotto la curva. E Dzeko parla al megafono

Approfondisci con queste news

Luca Ariatti a TuttoAtalanta: “Sinceramente non mi aspettavo una #Fiorentina ultima. Io ho vissuto a #Firenze una stagione difficile: dopo la scalata dalla C, dovevamo strutturarci per reggere l'urto della A e ci salvammo a fatica con 42 punti, mentre l'Atalanta re - facebook.com Vai su Facebook

#Fiorentina ultima? Non sembra leggendo quello che scrive la @Gazzetta_it Vai su X

La Fiorentina e Pradè si separano: decisione di comune accordo tra club ed ex ds - Il club viola ha reso noto che, di comune accordo, è stato interrotto il rapporto professionale con l'oramai ex direttore sportivo Daniele Pradè. Lo riporta sport.sky.it

Fiorentina-Pradé, è divorzio: rapporto concluso tra ds e società, l'addio dopo la contestazione - Con un comunicato pubblicato nella mattinata del primo novembre, il club ha chiuso il rapporto professionale con l’ormai ex ds. Come scrive calciomercato.com

Fiorentina, Gud e Fagioli sotto esame: serve un cambio di passo per restare in Viola - L’approdo di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina determina un cambio di mentalità, metodo di lavoro, attenzione ... Secondo gazzetta.it