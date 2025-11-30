Fiorentina perde anche in casa Atalanta | 2-0 Piccoli si mangia due gol e Kean prende il palo Tutti in ritiro per 6 giorni? Pagelle
Un'altra sconfitta! Paolo Vanoli e la Fiorentina escono a testa bassa anche dallo stadio dell'Atalanta (2-0). Raffaele Palladino, l'ex che si è' vendicato, invece si frega le mani e riceve gli abbracci di De Ketelaere, forse il nerazzurro più in forma e incisivo. Per la Viola si può anche parlare di sfortuna: due occasionissime mancate da Piccoli e il palo di Kean che avrebbe potuto riaprire la partita nel finale. Ma non ci siamo. La squadra non c'è. Non ha gioco, nè personalità. Difficile salvare qualcuno, se non il buon De Gea, protagonista, anche oggi, di alcune paratone. Un'altra mazzata per i tifosi viola, i 900 saliti a Bergamo e tutti gli altri a soffrire a casa L'articolo Fiorentina perde anche in casa Atalanta: 2-0. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Approfondisci con queste news
La Fiorentina perde ancora anche in Europa contro un AEK che parla italiano, situazione complicatissima. - facebook.com Vai su Facebook
! La Viola, dopo due vittorie, perde alla terza partita della League Phase di Conference League. Hollerbach e Jae-sung Lee cancellano il vantaggio di Sohm #Tuttosport #MainzFiorentina #ConferenceLeague # Vai su X
Atalanta-Fiorentina 2-0, Palladino batte la sua ex squadra: per la Viola ora è notte fonda - L'Atalanta di Raffaele Palladino, sbarcato a Bergamo lo scorso 11 novembre, batte la Fiorentina per 2- lapresse.it scrive
Atalanta subito minacciosa in area viola, Scamacca cerca Lookman col tacco senza trovarlo, poi commette fallo nel tentativo di recuperare palla.18:02 - Fiorentina: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Lo riporta sport.virgilio.it
Atalanta, riscatto anche in campionato. Palladino inguaia la Fiorentina: Vanoli resta ultimo - 0 e tornano al successo in Serie A: a segno Kossonou e Lookman. Come scrive tuttosport.com