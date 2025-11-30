Fiorentina perde anche in casa Atalanta | 2-0 Piccoli si mangia due gol e Kean prende il palo Tutti in ritiro per 6 giorni? Pagelle

Un'altra sconfitta! Paolo Vanoli e la Fiorentina escono a testa bassa anche dallo stadio dell'Atalanta (2-0). Raffaele Palladino, l'ex che si è' vendicato, invece si frega le mani e riceve gli abbracci di De Ketelaere, forse il nerazzurro più in forma e incisivo. Per la Viola si può anche parlare di sfortuna: due occasionissime mancate da Piccoli e il palo di Kean che avrebbe potuto riaprire la partita nel finale. Ma non ci siamo. La squadra non c'è. Non ha gioco, nè personalità. Difficile salvare qualcuno, se non il buon De Gea, protagonista, anche oggi, di alcune paratone. Un'altra mazzata per i tifosi viola, i 900 saliti a Bergamo e tutti gli altri a soffrire a casa L'articolo Fiorentina perde anche in casa Atalanta: 2-0. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

