Fiorentina in casa Atalanta | battere Palladino con la carica dei 900 Vanoli | dubbi davanti Convoca Kouamè Formazioni

Saranno 900, i tifosi viola che sfidano nebbia e pioggia per stare vicini, anche a Bergamo, nella New Balance Arena, a una Fiorentina che, viceversa, fa di tutto per non essere amata. E dietro di loro c'è una Firenze avvilita, che tuttavia si aggrappa alla speranza di un miracolo: la prima vittoria del campionato in casa Atalanta, con l'ex Palladino che, proprio oggi, debutta davanti al suo nuovo pubblico. Per giunta portando in dote la squillante vittoria (0-3) ottenuta, in Champions, a Francoforte L'articolo Fiorentina in casa Atalanta: battere Palladino con “la carica dei 900”. Vanoli: dubbi davanti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina in casa Atalanta: battere Palladino con “la carica dei 900”. Vanoli: dubbi davanti. Convoca Kouamè. Formazioni

Leggi anche questi approfondimenti

Lo scontro salvezza del Marassi va ai padroni di casa: il Genoa torna a vincere in casa e allunga sulla Fiorentina Zaniolo, intanto, ferma il Parma col suo quarto gol stagionale - facebook.com Vai su Facebook

@MCriscitiello analizza la situazione in casa #Fiorentina. Nel mirino c'è il dt viola, #RobertoGoretti Vai su X

Atalanta, le ultime prima della sfida contro la cenerentola Fiorentina - 0 di Champions a Francoforte, la squadra di Palladino vuole interrompere l’astinenza da vittoria che in campionato dura dal 20 settembre scorso ... Riporta sport.quotidiano.net

Atalanta e Fiorentina, squadre in cerca del riscatto: è un bivio cruciale per entrambe - Atalanta e Fiorentina, due tra le squadre che in questo avvio di campionato hanno tradito maggiormente le aspettative ... Riporta calcioatalanta.it

Atalanta-Fiorentina pronostico: la chicca dell'esperto - Fiorentina con la chicca dell'esperto di CalcioMercato sulle quote risultato esatto. calciomercato.com scrive