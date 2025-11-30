Finti carabinieri truffano due anziani Bloccati sull’E45 durante la fuga

L’ennesimo episodio di truffa agli anziani. Una coppia di finti carabinieri (formata da una donna di 30 anni con il presunto ‘collega’ di 39) ha messo a segno un nuovo colpo. Una truffa riuscita, con un malloppo di 1.800 euro e migliaia di euro di oggetti preziosi. Prima il colpo, e poi la fuga. Durata poco. Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, i truffatori sono stati intercettati e arrestati a Cesena sull’E45. Poi denunciati e assicurati alla giustizia. L’episodio risale a lunedì scorso. Nella mattinata la coppia, spacciandosi per personale appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha messo a segno una truffa a tutti gli effetti in una frazione del comune di Ravenna ai danni di una coppia di anziani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

