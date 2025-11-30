Fine atroce Sparita da giorni ora la notizia choc sulla famosa | Il suo cadavere lì dentro Arrestato l’ex fidanzato

Era sparita da alcuni giorni, i familiari avevano dato subito l’allarme, e adesso è arrivata la terribile notizia sulla 31enne famosa: la polizia ha fatto sapere di aver ritrovato il suo corpo senza vita. Un epilogo che nessuno immaginava, dopo ore di ricerche serrate e segnalazioni in tutta la zona, mentre la scomparsa continuava a generare inquietudine. Choc in tutto il Paese per una notizia che nessuno si aspettava. Si era pensato a un allontanamento volontario, anche se alcuni comportamenti dell’ex fidanzato — giudicati dagli investigatori come poco coerenti — avevano già sollevato più di un dubbio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it