Finalmente l' Europa ascolta chi produce
di Borys Budka * Letizia Moratti ** In un momento in cui molte imprese europee vivono la transizione digitale ed ecologica più come un ostacolo che come un’opportunità, il pacchetto di semplificazioni noto come Omnibus I, approvato dal Parlamento europeo lo scorso 13 novembre, rappresenta qualcosa di più di un passaggio tecnico. È un preciso segnale politico. È il tentativo concreto di dire al tessuto produttivo – spesso stremato da obblighi cresciuti più velocemente dei margini – che l’Europa torna ad ascoltarlo. Per anni la strategia regolatoria dell’Unione europea si è basata sull’accumulo di normative, con nuovi obblighi, nuovi standard, nuovi report. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Alla 5^ giornata di League Phase arriva finalmente la prima vittoria allo Stadio Olimpico in quest’edizione dell’Europa League. Il primo posto in campionato deve far sognare i tifosi ed entusiasmare i giocatori ma non bisogna perdere di vista il percorso europe - facebook.com Vai su Facebook
In Italia (e soprattutto in Europa) c’è finalmente una nuova visione sulle politiche migratorie lavocedelpatriota.it/in-italia-e-so… via @vocedelpatriota Vai su X
Finalmente l'Europa ascolta chi produce - Per anni la strategia regolatoria dell’Unione europea si è basata sull’accumulo di normative, con nuovi obblighi, nuovi standard, nuovi report ... ilgiornale.it scrive