di Borys Budka * Letizia Moratti ** In un momento in cui molte imprese europee vivono la transizione digitale ed ecologica più come un ostacolo che come un’opportunità, il pacchetto di semplificazioni noto come Omnibus I, approvato dal Parlamento europeo lo scorso 13 novembre, rappresenta qualcosa di più di un passaggio tecnico. È un preciso segnale politico. È il tentativo concreto di dire al tessuto produttivo – spesso stremato da obblighi cresciuti più velocemente dei margini – che l’Europa torna ad ascoltarlo. Per anni la strategia regolatoria dell’Unione europea si è basata sull’accumulo di normative, con nuovi obblighi, nuovi standard, nuovi report. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Finalmente l'Europa ascolta chi produce