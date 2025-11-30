Filippo Timi sceglie Orvieto per il riallestimento di “ Amleto² ”, nuova edizione del suo spettacolo di culto che proprio oggi riparte per una nuova tournée nazionale dopo lo straordinario successo registrato l’anno scorso. L’appuntamento è alle 18 al Teatro Mancinelli dove il celebre e talentuoso attore, regista e scrittore perugino (nella foto) porta in scena una visionaria e immaginifica rilettura della tragedia shakespeariana nella quale ogni gesto o parola diventano gioco e voce personale, provocazione intelligente. L’artista stravolge il testo, rovescia passioni e personaggi nella stessa gabbia da circo che diventa la scenografia dove si consuma un elogio della follia, in un ideale gioco di specchi e ribaltamenti tra attori e pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Filippo Timi sceglie Orvieto per riallestire “Amleto²”. Lo spettacolo cult riparte dal teatro Mancinelli