Filippo Timi sceglie Orvieto per riallestire Amleto² Lo spettacolo cult riparte dal teatro Mancinelli
Filippo Timi sceglie Orvieto per il riallestimento di “ Amleto² ”, nuova edizione del suo spettacolo di culto che proprio oggi riparte per una nuova tournée nazionale dopo lo straordinario successo registrato l’anno scorso. L’appuntamento è alle 18 al Teatro Mancinelli dove il celebre e talentuoso attore, regista e scrittore perugino (nella foto) porta in scena una visionaria e immaginifica rilettura della tragedia shakespeariana nella quale ogni gesto o parola diventano gioco e voce personale, provocazione intelligente. L’artista stravolge il testo, rovescia passioni e personaggi nella stessa gabbia da circo che diventa la scenografia dove si consuma un elogio della follia, in un ideale gioco di specchi e ribaltamenti tra attori e pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
“AMLETO2”, AL TEATRO MANCINELLI ARRIVA LO SPETTACOLO CULT DI FILIPPO TIMI Filippo Timi sceglie #Orvieto per il riallestimento di "Amleto²". Domenica 30 novembre, alle 18, l'eclettico attore perugino porta il suo spettacolo cult sul palco del Teatr - facebook.com Vai su Facebook
“Amleto²”, al Teatro Mancinelli arriva lo spettacolo cult di Filippo Timi - Filippo Timi sceglie Orvieto per il riallestimento di "Amleto²". Come scrive orvietosi.it
Filippo Timi sceglie il Teatro Mancinelli per il riallestimento di "Amleto²" - Domenica 30 novembre, alle 18, l'eclettico Filippo Timi porta "Amleto²", suo spettacolo cult, sul palco del Teatro Mancinelli di Orvieto nell'ambito della Stagione di Prosa "In luce", diretta da Pino ... Come scrive orvietonews.it
'In luce', si accende la Stagione del Mancinelli a Orvieto - Il teatro accende la città", del teatro Mancinelli che da ottobre a maggio propone undici titoli in abbonamento e complessivamente oltre 40 ... Da ansa.it