Filippo Magnini | Ballando del 29 novembre 2025 video e foto

La decima puntata di Ballando con le Stelle 2025 di stasera, 29 novembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall'ex nuotatore

Durante la 9ª puntata in Sala delle Stelle si respirava un'atmosfera a dir poco frizzante. I bonus conquistati da Paolo Belli, Barbara D'Urso e Filippo Magnini nella prova emozionale hanno creato nervosismo negli altri concorrenti, guarda su RaiPlay bit.ly/3X Vai su X

“Quello con Federica è stato un amore molto travagliato, oggi dico che non è stato importante perché non si è rivelata la persona che pensavo" La stoccata di Filippo Magnini all'ex Federica Pellegrini - facebook.com Vai su Facebook

