Filippine in migliaia in piazza contro la corruzione

Migliaia di manifestanti nelle Filippine, tra cui membri del clero della Chiesa cattolica romana, hanno protestato domenica chiedendo la condanna dei legislatori e dei funzionari di alto livello coinvolti in uno scandalo di corruzione. I gruppi di sinistra hanno guidato una protesta separata nel parco principale di Manila con una richiesta esplicita affinché tutti i funzionari governativi coinvolti si dimettano immediatamente e siano perseguiti penalmente. Il presidente Ferdinand Marcos Jr. sta cercando di placare l’indignazione pubblica per la massiccia corruzione nei progetti di controllo per le inondazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

