FIFA nuova regola in arrivo | chi ha bisogno di cure mediche dovrà abbandonare il campo
Arrivano delle nuove novità per il mondo del calcio che, ovviamente, riguardano anche il Milan: la nuova regola della FIFA mirata a rendere il gioco più fluido possibile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La Fifa ha comunicato l’introduzione di una nuova norma secondo cui à . La modifica, pensata p - facebook.com Vai su Facebook
La #FIFA lancia una nuova regola: i calciatori sottoposti a cure mediche rimarranno fuori del campo per due minuti. La sperimentazione durante durante la Coppa d’Arabia Vai su X
FIFA, nuova regola contro le perdite di tempo: al via la sperimentazione - Il massimo organo calcistico internazionale ha annunciato la sperimentazione di una nuova regola per evitare le perdite di tempo: i dettagli ... Lo riporta msn.com
Nuova regola FIFA: calciatori infortunati restano fuori per 2 minuti — addio ai “furbetti del tempo” - Nuova regola FIFA: i calciatori infortunati restano fuori, addio ai furbetti del tempoLa FIFA sperimenterà una novità in vista della prossima Coppa Araba in Qatar. Segnala msn.com
In arrivo novità nel regolamento: 2 minuti fuori se hai bisogno dei medici, lo dice la FIFA - La Fifa ha comunicato l'introduzione di una nuova norma secondo cui un giocatore che necessiti di assistenza medica dovrà lasciare il terreno di gioco per un periodo di due minuti. Come scrive tuttonapoli.net