fifa il test in arabia scacco ai simulatori giocatori infortunati fuori per due minuti

Scacco alle simulazioni. Due minuti fuori dal campo per il giocatore che necessiti di cure mediche. La Fifa pronta a sperimentare la novità regolamentare durante la Coppa d’Arabia. Al termine del torneo (1-18 dicembre in Qatar), "gli arbitri valuteranno tutti i dettagli di questo esperimento e prenderanno una decisione appropriata", ha dichiarato a Parigi Roberto Grassi, responsabile dei tornei giovanili della Fifa, chiarendo che la decisione non é ancora definitiva. Inoltre, il presidente del Comitato Arbitrale Fifa, Pierluigi Collina, ha dichiarato ad Al Kass TV che la Fifa desidera rendere il calcio più emozionante "accelerando il gioco". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

