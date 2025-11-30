Fiera zootecnica calato il sipario Più allevamenti guidati da donne | Portano innovazione e sensibilità

Un bagno di folla per la 80esima edizione delle Fiere Zootecniche di Cremona. L’evento, aperto giovedì mattina dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida con l’assessore regionale Alessandro Beduschi e che ha visto l’arrivo a Cremona anche del ministro al Turismo Daniela Santanchè, oltre alla presenza del senatore Renato Ancorotti e dell’eurodeputato Massimiliano Salini, si conferma essere di portata mondiale per il settore zootecnico. Nei padiglioni di Cà de’ Somenzi erano presenti 103 allevamenti, oltre 200 espositori provenienti da 19 Paesi, 400 brand rappresentati e più di 150 delegati esteri in visita da 22 nazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

