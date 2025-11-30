Avvocata Alice Baratelli, la Corte di Cassazione, il 18 novembre scorso, ha stabilito che i proprietari dei cani che abbaiano continuamente devono risarcire i vicini. Cosa ne pensa? "Premesso che la ‘richiesta di non far abbaiare i cani’ è una richiesta un po’ pretenziosa, perché stiamo parlando di animali che di certo non possiamo controllare, e poi tante volte dietro il comportamento ‘errato’ (se così vogliamo definirlo) di un cane c’è un proprietario che deve essere in grado di comprendere ed educare l’animale e evitare che lo stesso compia aggressioni o disturbi le altre persone". Come si concilia il diritto di chi vuol riposare con il diritto di tenere in casa un animale? "Bisogna usare buon senso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Fido abbaia? Più tutele per i vicini"