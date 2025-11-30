Fibra che passione | a Terni la connessione internet è a singhiozzo le segnalazioni

Internet, a Terni c’è un problema. Sono diverse infatti le segnalazioni relative alle difficoltà di connessione da parte degli utenti che in città utilizzano la fibra. Difficoltà che interesserebbero chi ha contratti con diversi operatori – fatta eccezione la Tim – e che molto spesso si ritrova. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

