fiano tu che sei stato censurato ora lascia perdere la censura

Quello che pubblica un editore non è sindacabile, fino a quando rimane nei termini fissati dalle legge. Passaggio al bosco è certamente un editore di destra ma anche gli autori di destra, talvolta estrema, meritano di essere conosciuti, proprio come quelli di sinistra, talvolta estrema. Nell’ampio catalogo, ci sono capolavori come Il solstizio di giugno di Henry de Montherlant. C’è la nuova destra di Alain De Benoist e quella assai diversa di Guillaume Faye o Dominique Venner. Ci sono i discorsi di Benito Mussolini risalenti alla Repubblica Sociale. Qualcuno crede di poter intendere il neofascismo senza conoscerli? C’è Berto Ricci, capo della scuola di mistica fascista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

