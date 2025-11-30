Fiamme in piena notte | incendio devasta un appartamento proprietario in ospedale

Paura nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre a Nave: quando erano circa le 4.30 un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di una palazzina di sei unità, avvolgendo rapidamente mobili e tende tra fumo denso e fiamme. I vicini, svegliati dal crepitio e dall’odore acre di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it