Fiamme in piena notte | incendio devasta un appartamento proprietario in ospedale
Paura nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre a Nave: quando erano circa le 4.30 un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di una palazzina di sei unità, avvolgendo rapidamente mobili e tende tra fumo denso e fiamme. I vicini, svegliati dal crepitio e dall’odore acre di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
L'incendio in piena mattinata in via Don Luigi Sturzo, nel centro di Lecce. Il veicolo del titolare de La dolce Arte. Sul posto vigili del fuoco e polizia per le indagini. E nel pomeriggio, Mercedes in fiamme mentre viaggiava in via Adriatica: il conducente in salvo. - facebook.com Vai su Facebook
Fiamme in un'abitazione nella notte: colonna di fumo denso nel cielo, intossicato un anziano - Incendio in un’abitazione a Codevigo: Vigili del Fuoco al lavoro dalla notte, un anziano affidato al SUEM 118. Riporta nordest24.it
Divampano le fiamme in un'azienda elettrica nella notte: fumo denso invade la struttura, danni ingenti - Tuttavia i danni materiali risultano particolarmente pesanti: il fumo ha compromesso vari uffici, mentre le fiamme hanno interessato ... Come scrive nordest24.it
Incendio notturno nel negozio Tutto sci in fiamme materiali per 300mila euro - Rogo in piazza Silvabella causato da un corto circuito I titolari: «Danni ingenti, ma l’attività non si fermerà» ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it