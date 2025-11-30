Fiamme in piena notte | incendio devasta un appartamento proprietario in ospedale

Bresciatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre a Nave: quando erano circa le 4.30 un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di una palazzina di sei unità, avvolgendo rapidamente mobili e tende tra fumo denso e fiamme. I vicini, svegliati dal crepitio e dall’odore acre di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

fiamme piena notte incendioFiamme in un'abitazione nella notte: colonna di fumo denso nel cielo, intossicato un anziano - Incendio in un’abitazione a Codevigo: Vigili del Fuoco al lavoro dalla notte, un anziano affidato al SUEM 118. Riporta nordest24.it

fiamme piena notte incendioDivampano le fiamme in un'azienda elettrica nella notte: fumo denso invade la struttura, danni ingenti - Tuttavia i danni materiali risultano particolarmente pesanti: il fumo ha compromesso vari uffici, mentre le fiamme hanno interessato ... Come scrive nordest24.it

fiamme piena notte incendioIncendio notturno nel negozio Tutto sci in fiamme materiali per 300mila euro - Rogo in piazza Silvabella causato da un corto circuito I titolari: «Danni ingenti, ma l’attività non si fermerà» ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Fiamme Piena Notte Incendio