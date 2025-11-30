festival zipoli nuova tappa con perrucci e sesquialtera il concerto di oggi a tavola

Questo pomeriggio nuovo appuntamento per la XIV edizione del Festival dedicato a Domenico Zipoli, massimo musicista pratese della storia, l’organista, compositore e missionario gesuita nato in città nel 1688 e morto a Cordoba in Argentina nel 1726. Il concerto come sempre a ingresso libero sarà ospitato alle 16.30 dalla chiesa di Santa Maria Maddalena a Tavola, dove si trova un organo moderno di pregio, interamente meccanico, costruito dall’organaro aretino Paolo Ciabatti e inaugurato nell’ambito della rassegna Matteo degli Organi nel 2024. Da sempre fra i luoghi del Festival, accanto alle chiese e ai palazzi del centro storico, figurano anche luoghi più in disparte, che meritano di essere conosciuti e valorizzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

