Festival di sanremo 2026 i big in gara | chi sono l annuncio di Carlo Conti

annuncio ufficiale dei big in gara al sanremo 2026. Il 30 novembre 2025, durante il telegiornale TG1 delle 13:30, il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, ha comunicato ufficialmente i 30 artisti che parteciperanno alla prossima edizione, prevista per febbraio 2026. Questa scelta di annunciare i concorrenti tramite il principale TELEGIORNALE nazionale conferma la strategia di coinvolgimento del pubblico attraverso un momento di grande rilevanza mediatica, già consolidata negli anni recenti. La decisione di posticipare di una settimana rispetto alla data iniziale, prevista per il 23 novembre, è stata dettata dal lutto per la scomparsa di Ornella Vanoni, evento che ha portato a una riflessione rispettosa e condivisa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

