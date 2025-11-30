Festa Toscana Note al Pretorio e pezzi di storia

Tre appuntamenti oggi per la Festa della Toscana, che quest'anno celebra anche i 260 anni dall'insediamento di Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena come Granduca. Oggi alla 11 da ricordare il concerto al Museo di Palazzo Pretorio dell'Aurora Cello Ensemble diretti da Elisabetta Sciotti (foto), nello spirito di Pietro Leopoldo, grande promotore delle arti, della musica e dei giovani talenti, in programma celebri pagine di Mozart e Vivaldi. L'ingresso è gratuito, prenotazione obbligatoria a [email protected] o 0574 1837860. Nel pomeriggio alle 17 a Palazzo Banci Buonamici la Scuola d'arte Leonardo organizza la conferenza Un sapere per tutti.

