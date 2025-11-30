Festa doppia per Pietro Sighel | è sul podio nei 1000 a Dordrecht e vince la coppa di specialità!
Altra gara e altro podio nei 1000 metri per Pietro Sighel nel World Tour dello short track. Sull’anello di ghiaccio di Dordrecht (Paesi Bassi), sede dell’ultima tappa del massimo circuito internazionale, il trentino ha conquistato il quinto podio individuale della stagione, il terzo su questa distanza. Il ventiseienne nostrano è giunto terzo in questo appuntamento, cercando di partir forte dall’inizio e poi decidendo di non prendersi troppi rischi, volendo mettere al sicuro la top-3. Sighel ha concluso col tempo di 1’26?094 alle spalle del sudcoreano Rim Jongun (1’25?877) e del cinese Liu Shaoang (1’26?023). 🔗 Leggi su Oasport.it
