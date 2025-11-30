Ferrari non c’è limite al peggio | settima forza in pista nel GP del Qatar Solo tre macchine hanno fatto peggio
Un disastro. Senza mezzi termini. Il fine settimana della Ferrari sul tracciato di Lusail si chiude nel modo peggiore. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno sempre dovuto lottare con la propria SF-25 piuttosto che con i rivali lungo tutto il corso del weekend del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Male nelle due qualifiche, malissimo tra Sprint Race e gara odierna. Semplicemente i due piloti non hanno potuto fare nulla. Si vedeva nettamente dai camera car. I due piloti del Cavallino Rampante erano costretti a battagliare con la propria vettura nei curvoni qatarioti per tenerla in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it
“L’intero weekend è stato incredibilmente difficile.” Bastano queste parole per capire il momento nerissimo di Charles Leclerc, alle prese con una Ferrari instabile, nervosa e impossibile da portare davvero al limite. La scena simbolo è arrivata nel Q3: primo ten - facebook.com Vai su Facebook
Leclerc e Hamilton concordano: la Ferrari SF-25 è semplicemente troppo lenta e costringe ad andare oltre il limite. Sulla gara Leclerc ha aggiunto: "Cercherò di entrare nella top 10, ma ci credo davvero? Onestamente no" Vai su X
