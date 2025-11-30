Un disastro. Senza mezzi termini. Il fine settimana della Ferrari sul tracciato di Lusail si chiude nel modo peggiore. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno sempre dovuto lottare con la propria SF-25 piuttosto che con i rivali lungo tutto il corso del weekend del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Male nelle due qualifiche, malissimo tra Sprint Race e gara odierna. Semplicemente i due piloti non hanno potuto fare nulla. Si vedeva nettamente dai camera car. I due piloti del Cavallino Rampante erano costretti a battagliare con la propria vettura nei curvoni qatarioti per tenerla in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ferrari, non c'è limite al peggio: settima forza in pista nel GP del Qatar. Solo tre macchine hanno fatto peggio