Ferrari la verità di Jarno Trulli | Cosa è successo davvero

Un finale di Mondiale per decidere tutto. A Las Vegas si sono riaperti i giochi per il titolo, con Verstappen che - come Piastri - è a 24 punti dalla vetta con due gran premi e una Sprint ancora da correre. Norris però può comunque chiudere i conti già domani in Qatar. In ogni caso sarà un bel duello, ne è convinto anche Jarno Trulli, ex pilota di Formula 1 dal 1997 al 2011. Sembrava tutto finito prima di Las Vegas. E invece. «Invece è tutto aperto. Max ha recuperato tanti punti grazie all’errore gravissimo della McLaren col plank. Norris resta favorito, ma sono due gare in cui non puoi permetterti niente: devi essere perfetto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ferrari, la verità di Jarno Trulli: "Cosa è successo davvero"

Scopri altri approfondimenti

"Devo dire la verità, guardando al futuro, credo debbano essere più preoccupati i tifosi della Ferrari rispetto a quelli della Juventus. Io ho avuto la fortuna di vincere 19 campionati del mondo tra piloti e costruttori. Ma ne ho persi undici all’ultima gara. Lo sport n - facebook.com Vai su Facebook

F1, Jarno Trulli: "Ferrari ha preso Hamilton e forse Newey, ma ci vorrà tempo per essere competitiva" - La sera del 23 maggio 2004 Jarno Trulli se la ricorda perfettamente, come si ricorda perfettamente ancora oggi, venti anni dopo, ogni istante di quel week end a Monaco. automoto.it scrive

Jarno Trulli: “Alla Ferrari è mancata la continuità ma deve crederci” - Quella che ha vissuto intensamente per 15 anni al volante di Minardi, Prost, Jordan, Renault, Toyota e Lotus. Si legge su repubblica.it

Jarno Trulli a Fanpage.it: “Sebastian Vettel sarà una grande perdita per la Ferrari” - Uno dei pochi piloti italiani ad aver vinto un gran premio di Formula 1 nel nuovo millennio, Jarno Trulli è stato uno dei grandi protagonisti del Circus nell'era di Michael Schumacher e Mika Hakkinen. Lo riporta fanpage.it